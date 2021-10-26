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中芯國際 （00981）股價先升後跌　短綫前景點睇？

中芯 （00981） 股價今早先升後回軟，中芯股價前景點睇？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）話你知短線阻力位在哪？立即點擊收看／收聽。

今日 16:30
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