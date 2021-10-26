本港最新的癌症統計，肺癌是本港頭號癌症，而每年超過4000人死於肺癌。臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂解釋，對於某些出現基因變異的肺癌病人來說，需要配對到適合的標靶藥物才有效。
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本港最新的癌症統計，肺癌是本港頭號癌症，而每年超過4000人死於肺癌。臨床腫瘤科專科醫生陳穎樂解釋，對於某些出現基因變異的肺癌病人來說，需要配對到適合的標靶藥物才有效。
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【認識肺癌】肺癌是本港頭號癌症 「ALK」肺癌轉移患者以年輕女性較多
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