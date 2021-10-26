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李寧（02331）股價升逾4%上破50天綫　綫前景點睇？

李寧 （02331） 公布比市場預期好的銷售數據後，帶動李寧股價造好，全日收市升逾4%，突破50天綫，短綫買賣操作如何？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 16:45
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李寧（02331）股價升逾4%上破50天綫　綫前景點睇？

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