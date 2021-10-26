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港交所388業績當前　股價短綫點睇？

港交所 （00388） 即將公布業績，港交所股價今日偏軟，短綫前景點睇？買賣操作如何？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 17:00
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