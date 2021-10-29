校長老師用愛心灌溉小朋友成長，才真正落實有教無類精神。位於柴灣興民邨的粵南信義會腓力堂興民幼兒學園（下稱興民幼兒學園），在區內已有38年歷史，除了招收本地學生外，也有非華語學生及特殊教育需要的兼收生。即使面對收生困難，學校在疫情停課期間依然免學費，減輕基層家庭的經濟壓力。校長一直以愛教育孩子，希望基層小朋友開心學習。
×
直播中
校長老師用愛心灌溉小朋友成長，才真正落實有教無類精神。位於柴灣興民邨的粵南信義會腓力堂興民幼兒學園（下稱興民幼兒學園），在區內已有38年歷史，除了招收本地學生外，也有非華語學生及特殊教育需要的兼收生。即使面對收生困難，學校在疫情停課期間依然免學費，減輕基層家庭的經濟壓力。校長一直以愛教育孩子，希望基層小朋友開心學習。
今日 22:00
×
【Hello！校長】疫情停課免學費減家長經濟壓力 幼稚園校長寧棄厚職陪基層學生成長
1:13
12:39 2021/10/28
5:07
10:00 2021/10/28
5:30
10:00 2021/10/22
4:00
22:00 2021/10/21
4:29
22:00 2021/10/15
1:39
15:57 2021/10/15
4:40
10:00 2021/10/14
3:40
16:29 2021/10/12
0:51
17:37 2021/10/08
6:56
17:05 2021/10/08
1:02
14:29 2021/10/08
4:05
10:00 2021/10/07