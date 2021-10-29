【Hello！校長】疫情停課免學費減家長經濟壓力　幼稚園校長寧棄厚職陪基層學生成長

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校長老師用愛心灌溉小朋友成長，才真正落實有教無類精神。位於柴灣興民邨的粵南信義會腓力堂興民幼兒學園（下稱興民幼兒學園），在區內已有38年歷史，除了招收本地學生外，也有非華語學生及特殊教育需要的兼收生。即使面對收生困難，學校在疫情停課期間依然免學費，減輕基層家庭的經濟壓力。校長一直以愛教育孩子，希望基層小朋友開心學習。

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