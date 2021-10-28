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【TOPick親子】昔日會考滿江紅赴美考入神校　史丹福面試官：要有貢獻社會的心

曾經是香港公開試的失敗者，趙敬賢（Leo）赴美升學後找到人生方向，從「野雞大學」考上著名學府史丹福大學，投身創科研究，取得多達7個專利。返港後成為創業導師和顧問，並為母校史丹福大學擔當海外校友面試官，他表示，校方希望取錄有熱誠、願意為社會貢獻的學生。

文章詳情：https://topick.hket.com/article/3014374/

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【TOPick親子】昔日會考滿江紅赴美考入神校　史丹福面試官：要有貢獻社會的心

曾經是香港公開試的失敗者，趙敬賢（Leo）赴美升學後找到人生方向，從「野雞大學」考上著名學府史丹福大學，投身創科研究，取得多達7個專利。返港後成為創業導師和顧問，並為母校史丹福大學擔當海外校友面試官，他表示，校方希望取錄有熱誠、願意為社會貢獻的學生。

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