【環保Just ‘Kidding’】香港人日常生活同工作好繁忙，好多時我哋都會因為貪方便，用落唔少即棄塑膠，好似膠餐具、膠手套同發泡膠飯盒之類，舊年疫情期間情況更加嚴重。今次搵嚟一班大人同小朋友一齊傾吓點樣可以從日常生活中「走塑」，原來小朋友嘅環保意識隨時比大人更高，即刻睇吓呢班環保小先鋒有咩分享啦！ 除咗走塑，我哋仲可以做啲乜嘢去拯救地球？一齊了解更多，做個「負責任」嘅人：https://bit.ly/3B4hbpw (資料由客戶提供)
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