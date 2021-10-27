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【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）

阜豐集團（00546）今日逆市升3.7%，走勢有喘定跡象，iMoney主編孫運喜認為阜豐集團（00546）技術上有上升潛力，建議投資者可買入，立即點擊收看／收聽策略分析。

重溫《ET講股通》足本版: https://inews.hket.com/article/3091916

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00:00 - 港股今日市況速覽　恒指低開後反覆向下

02:25 - 美股造好　恒指初步未算悲觀

04:40 - 港股成交大跌　未現大沽壓

05:43 - 新經濟股或有投資者趁高獲利回吐

06:45 - 港股後市或補裂口

07:52 - 外圍現不明朗因素　美國加息或加快

10:02 - 觀眾問股：理文造紙（02314）現價可溝貨？

12:37 - 觀眾問股：中國平安（02318）甚麼價位可買入？

16:09 - 觀眾問股：騰訊（00700）現價可吸納？

18:58 - 觀眾問股：美團（03690）現價可吸納？

21:23 - 觀眾問股：美股會否爆煲？憂聯儲局「急剎車」加息

25:11 - 觀眾問股：港交所（00388）走勢弱或再跌

28:30 - 觀眾問股：ASM太平洋（00522）前景點睇？

30:41 - 股票推介：金風科技（02208）

31:06 - 股票推介：阜豐集團（00546）

潛力股精選
今日 17:45
詳情
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【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）

阜豐集團（00546）今日逆市升3.7%，走勢有喘定跡象，iMoney主編孫運喜認為阜豐集團（00546）技術上有上升潛力，建議投資者可買入，立即點擊收看／收聽策略分析。

重溫《ET講股通》足本版: https://inews.hket.com/article/3091916

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12:37 - 觀眾問股：中國平安（02318）甚麼價位可買入？

16:09 - 觀眾問股：騰訊（00700）現價可吸納？

18:58 - 觀眾問股：美團（03690）現價可吸納？

21:23 - 觀眾問股：美股會否爆煲？憂聯儲局「急剎車」加息

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28:30 - 觀眾問股：ASM太平洋（00522）前景點睇？

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