【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）

阜豐集團（00546）今日逆市升3.7%，走勢有喘定跡象，iMoney主編孫運喜認為阜豐集團（00546）技術上有上升潛力，建議投資者可買入，立即點擊收看／收聽策略分析。
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00:00 - 港股今日市況速覽 恒指低開後反覆向下
02:25 - 美股造好 恒指初步未算悲觀
04:40 - 港股成交大跌 未現大沽壓
05:43 - 新經濟股或有投資者趁高獲利回吐
06:45 - 港股後市或補裂口
07:52 - 外圍現不明朗因素 美國加息或加快
10:02 - 觀眾問股：理文造紙（02314）現價可溝貨？
12:37 - 觀眾問股：中國平安（02318）甚麼價位可買入？
16:09 - 觀眾問股：騰訊（00700）現價可吸納？
18:58 - 觀眾問股：美團（03690）現價可吸納？
21:23 - 觀眾問股：美股會否爆煲？憂聯儲局「急剎車」加息
25:11 - 觀眾問股：港交所（00388）走勢弱或再跌
28:30 - 觀眾問股：ASM太平洋（00522）前景點睇？
30:41 - 股票推介：金風科技（02208）
31:06 - 股票推介：阜豐集團（00546）