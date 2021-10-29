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【理財Star Talk】拒做游手好閒富二代　翟威廉搬離千呎豪宅自立：供樓壓力逼我成長

現年36歲的翟威廉不時中在劇集飾演富家公子，「富二代」形象深入民心。現實中，他自小就與家人同住1700呎複式豪宅，約6年前他臨近30歲，決定放棄游手好閒的富裕生活，搬至旺角近300呎蝸居的自立。2年前他與哥哥合資開清酒舖，更藉供樓壓力逼使自己不斷突破：「人到30歲就要離開舒適圈，哪怕你不是創業，自己出來生活，發現不夠錢付租金時，這就是成功的開始。」

理財Star Talk
今日 20:30
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【理財Star Talk】拒做游手好閒富二代　翟威廉搬離千呎豪宅自立：供樓壓力逼我成長

現年36歲的翟威廉不時中在劇集飾演富家公子，「富二代」形象深入民心。現實中，他自小就與家人同住1700呎複式豪宅，約6年前他臨近30歲，決定放棄游手好閒的富裕生活，搬至旺角近300呎蝸居的自立。2年前他與哥哥合資開清酒舖，更藉供樓壓力逼使自己不斷突破：「人到30歲就要離開舒適圈，哪怕你不是創業，自己出來生活，發現不夠錢付租金時，這就是成功的開始。」

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