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【挑戰自我】TVB御用奸角現實中的運動好手　何啟南醉心踩單車挑戰自我

有TVB「反派王」之稱、55歲的何啟南（Stephen），在幕前默默耕耘了超過35年，演活不少大小角色。現實中的何啟南其實是一名運動好手，年輕時愛滑水，人到中年轉戰踩單車，由起初不太敢踩斜路，到後來用7小時踩過百公里路程，由高雄踩到墾丁，靠的正正是勇於嘗試的心態。

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今日 22:00
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【挑戰自我】TVB御用奸角現實中的運動好手　何啟南醉心踩單車挑戰自我

有TVB「反派王」之稱、55歲的何啟南（Stephen），在幕前默默耕耘了超過35年，演活不少大小角色。現實中的何啟南其實是一名運動好手，年輕時愛滑水，人到中年轉戰踩單車，由起初不太敢踩斜路，到後來用7小時踩過百公里路程，由高雄踩到墾丁，靠的正正是勇於嘗試的心態。

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