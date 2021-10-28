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李寧2331配股股價挫7%　造就買入良機？

李寧 （02331） 公布配股後今早急挫逾7%，持貨投資者應如何部署？未有貨是否吸納良機？跌至甚麼價位可買入？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你分析，立即點擊收看／收聽。

今日 11:55
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李寧2331配股股價挫7%　造就買入良機？

李寧 （02331） 公布配股後今早急挫逾7%，持貨投資者應如何部署？未有貨是否吸納良機？跌至甚麼價位可買入？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你分析，立即點擊收看／收聽。