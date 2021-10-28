四季酒店的創新酒吧ARGO及大堂咖啡廳Gallery於今年7月開業，加上客房及套房近月經重新設計後，充滿新鮮感！適逢四季酒店推出不同的秋季住宿套餐，TOPick一於帶大家看看有甚麼好玩好食！
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四季酒店的創新酒吧ARGO及大堂咖啡廳Gallery於今年7月開業，加上客房及套房近月經重新設計後，充滿新鮮感！適逢四季酒店推出不同的秋季住宿套餐，TOPick一於帶大家看看有甚麼好玩好食！
今日 12:13
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【Staycation】四季酒店親子住宿玩樂推介 全新豪華海景套房+Gallery下午茶+兒童廚藝班
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