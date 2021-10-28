【ET贏商有計】惠康開5萬呎新店　滿足港人消費習慣

ET贏商有計

超市在疫情下所受的影響較輕微，主要來自供貨壓力。不過，隨著香港愈來愈多連鎖超市，惠康所面對的挑戰亦不容輕視。最近惠康開設5萬呎超市「Wellcome Fresh」，一改傳統超市格局，又增設食街等元素。管理層更表示，未來仍然會把重心放在實體店，以滿足港人的消費習慣。