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新地馮秀炎︰以需求金字塔理論營運商場 線上下雙軌而行挽救行業經濟

新冠肺炎肆虐全球足足接近2年，香港經濟明顯受挫，隨著隨著疫情緩和及電子消費券帶動，在「後疫情社會」之下，香港人的消費模式，和商場的營運模式，在兩年之間有何轉變呢?

專題影片
13:17 2021/10/28
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新地馮秀炎︰以需求金字塔理論營運商場 線上下雙軌而行挽救行業經濟

新冠肺炎肆虐全球足足接近2年，香港經濟明顯受挫，隨著隨著疫情緩和及電子消費券帶動，在「後疫情社會」之下，香港人的消費模式，和商場的營運模式，在兩年之間有何轉變呢?

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新地馮秀炎︰以需求金字塔理論營運商場 線上下雙軌而行挽救行業經濟
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13:17 2021/10/28
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