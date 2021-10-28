香港必勝客將由2021年11月1日起至12月10日於10間在指定分店供應期間限定40天的經典沙律吧。食客凡於午市及晚市時段惠顧任何食物加港幣$40，就可享用健康又豐富的自助沙律吧。此外，必勝客還推出了全新口味Pizza，大玩fusion，值得一試。
詳情：https://topick.hket.com/article/3090909?r=cpsdlc
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香港必勝客將由2021年11月1日起至12月10日於10間在指定分店供應期間限定40天的經典沙律吧。食客凡於午市及晚市時段惠顧任何食物加港幣$40，就可享用健康又豐富的自助沙律吧。此外，必勝客還推出了全新口味Pizza，大玩fusion，值得一試。
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今日 12:39
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香港必勝客將由2021年11月1日起至12月10日於10間在指定分店供應期間限定40天的經典沙律吧。食客凡於午市及晚市時段惠顧任何食物加港幣$40，就可享用健康又豐富的自助沙律吧。此外，必勝客還推出了全新口味Pizza，大玩fusion，值得一試。
【Pizza Hut】必勝客推$40限定經典沙律吧 全新叉燒批+三杯雞必勝批
香港必勝客將由2021年11月1日起至12月10日於10間在指定分店供應期間限定40天的經典沙律吧。食客凡於午市及晚市時段惠顧任何食物加港幣$40，就可享用健康又豐富的自助沙律吧。此外，必勝客還推出了全新口味Pizza，大玩fusion，值得一試。
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