每年9月至11月都是幼稚園及直私小學的面試高峰期，今集《湊得輕鬆啲》邀請了TVB前主播媽媽蔡雪瑩分享為子女備戰幼小面試的心路歷程，她的長子Wesley今年5歲正值報讀小一，而今年3歲的幼女Sheryl已順利入讀N班，她特意分享了為女兒拍片面試的實用心得。
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每年9月至11月都是幼稚園及直私小學的面試高峰期，今集《湊得輕鬆啲》邀請了TVB前主播媽媽蔡雪瑩分享為子女備戰幼小面試的心路歷程，她的長子Wesley今年5歲正值報讀小一，而今年3歲的幼女Sheryl已順利入讀N班，她特意分享了為女兒拍片面試的實用心得。
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10:00 2021/10/31
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每年9月至11月都是幼稚園及直私小學的面試高峰期，今集《湊得輕鬆啲》邀請了TVB前主播媽媽蔡雪瑩分享為子女備戰幼小面試的心路歷程，她的長子Wesley今年5歲正值報讀小一，而今年3歲的幼女Sheryl已順利入讀N班，她特意分享了為女兒拍片面試的實用心得。
【湊得輕鬆啲】為子女備戰幼小面試 前主播媽媽蔡雪瑩分享拍片面試秘訣
每年9月至11月都是幼稚園及直私小學的面試高峰期，今集《湊得輕鬆啲》邀請了TVB前主播媽媽蔡雪瑩分享為子女備戰幼小面試的心路歷程，她的長子Wesley今年5歲正值報讀小一，而今年3歲的幼女Sheryl已順利入讀N班，她特意分享了為女兒拍片面試的實用心得。
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