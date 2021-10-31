【湊得輕鬆啲】為子女備戰幼小面試 蔡雪瑩分享心得：拍片最好不要由陌生人負責

湊得輕鬆啲

每年9月至11月都是幼稚園及直私小學的面試高峰期，今集《湊得輕鬆啲》邀請了前主播媽媽蔡雪瑩分享為子女備戰幼小面試的心路歷程，她的長子Wesley今年5歲正值報讀小一，而今年3歲的幼女Sheryl已順利入讀N班，她特意分享了為女兒拍片面試的實用心得。