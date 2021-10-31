【TOPick柴犬追星】利愛安天生曲髮被歧視　單親家庭成長與哥哥互相扶持

TOPick柴犬追星

4個月前，因為參加港姐面試說了句「come from Tung Chung」而被封為「佛祖」及「東涌羅浩楷」的利愛安（Kirsten），憑著獨特氣質反而成功突圍，風頭反而蓋過其餘參加者。

利愛安由素人變網民焦點外，更快過所有同屆港姐面試參加者，火速成為演員加盟處境劇《愛‧回家之開心速遞》，而且演工人姐姐Naomi獲網民讚賞！

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3086989

記者：游艾維、梁樂欣