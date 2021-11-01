【TOPick診症室】中醫2大穴位助提升免疫力　教肺癌患者調理禁忌

TOPick診症室

最近醫管局就公佈最新的癌症統計，肺癌就超越大腸癌成為頭號癌症，今集《TOPick診症室》邀請了基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師翁霆耀講解，肺癌的治療後有何調理方法。

翁醫師指出，現時肺癌治療以西醫為主流，但中西醫結合治療能令患者體質改善，並為手術作充分準備，紓緩放、化療引起的副作用。患者患癌期間體質較虛弱，這個時候中醫會處方扶正、培本的藥物，以達致防癌抗癌的作用。