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【發展商專訪】長實趙國雄︰基建落實 看好新界北樓價起飛

長實執行董事趙國雄認為，目前深圳前海不少樓盤呎價逾2萬元，未來兩地交流頻繁，洪水橋樓價升值潛力優厚。

今日 07:00
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【發展商專訪】長實趙國雄︰基建落實 看好新界北樓價起飛

長實執行董事趙國雄認為，目前深圳前海不少樓盤呎價逾2萬元，未來兩地交流頻繁，洪水橋樓價升值潛力優厚。