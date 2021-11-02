【「你」想裝修】夫婦一擊即中買415呎海景新居屋 $46萬搞掂全屋裝修 露台設吧枱Chill住嘆茶吹海風

「你」想裝修

馬鞍山新居屋錦暉苑西望沙田海及吐露港，座擁永久海景，是次室內設計師 Alice為大家介紹的設計單位，正是錦暉苑1房海景戶。戶主夫婦首次參與新居屋攪珠，便一擊即中買入錦暉苑415呎戶，為呼應單位外望海景，單位新裝修以北歐悠閒風設計。