赤柱廣場「本地有機水產節2021」 推廣本地可持續有機漁業發展

為了增進市民對本地有機水產的認識及推動本地有機漁業發展，由香港有機資源中心主辦的「本地有機水產節2021」將於2021年11月7日假赤柱廣場盛大舉行，活動當日將由中心總監黃煥忠教授MH,JP帶領一眾主禮嘉賓包括：漁農自然護理署總辦事處漁業分署助理署長(漁業)黎存志先生、香港有機資源中心監督委員會主席梁劉柔芬女士GBS, JP、漁業持續發展基金諮詢委員會委員李華明先生 SBS, JP、星級有機大使森美及星級媽咪有機大使張新悅女士主持開幕典禮，為一年一度的「本地有機水產節2021」揭開序幕。