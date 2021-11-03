GRAND AUSTIN樓齡約7年，區內代理介紹，全屋苑景觀最優質的單位只有兩柱，座落於1座及5座的B室，不但做到南北對流，更同時享有維港及西九龍雙海景，現時亦只得8個放盤。代理亦提到，這類單位的業主平均叫價都是5,000萬左右，而買家則以投資者居多。這次走訪的同戶型入場單位，位於5座中高層B室，實用面積1,127平方呎，業主原先叫價5,200萬，現在調整至4,700萬，低市價約6%。據了解，單位原本由投資者持有收租，交吉後決定套現換貨。
×
直播中
GRAND AUSTIN樓齡約7年，區內代理介紹，全屋苑景觀最優質的單位只有兩柱，座落於1座及5座的B室，不但做到南北對流，更同時享有維港及西九龍雙海景，現時亦只得8個放盤。代理亦提到，這類單位的業主平均叫價都是5,000萬左右，而買家則以投資者居多。這次走訪的同戶型入場單位，位於5座中高層B室，實用面積1,127平方呎，業主原先叫價5,200萬，現在調整至4,700萬，低市價約6%。據了解，單位原本由投資者持有收租，交吉後決定套現換貨。
今日 12:00
×
【2分鐘睇樓團】GRAND AUSTIN中高層4房套叫價4700萬 低市價兼享雙海景！
2:13
12:00 2021/10/27
2:48
15:15 2021/10/22
2:37
12:00 2021/10/20
1:05
12:00 2021/10/13
2:03
17:30 2021/10/08
1:46
12:00 2021/10/06
1:36
12:00 2021/09/29
0:54
12:00 2021/09/22
3:28
15:15 2021/09/17
1:35
12:00 2021/09/15
1:32
12:00 2021/09/08
1:14
12:00 2021/09/01
1:21
12:00 2021/08/25
1:24
12:00 2021/08/18
1:26
12:00 2021/08/11
1:58
12:00 2021/08/04
1:33
12:00 2021/07/21
1:30
12:00 2021/07/14
2:47
12:00 2021/07/07