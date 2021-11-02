廚房用具用得多自然會產生污漬，而污漬日積月累更會變成千年漬！今集《活得健康啲》請來綠色和平項目主任譚穎琳（Leanne）教大家如何利用3種天然又便宜的材料，就可以輕鬆去除頑固污漬。
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廚房用具用得多自然會產生污漬，而污漬日積月累更會變成千年漬！今集《活得健康啲》請來綠色和平項目主任譚穎琳（Leanne）教大家如何利用3種天然又便宜的材料，就可以輕鬆去除頑固污漬。
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【活得健康啲】檸檬+白醋$20有找 天然3寶輕鬆清走頑固污漬+臭味
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