「好想去旅行！」相信是不少港人的心聲。座落於灣仔碼頭的Pier 1929以此為設計概念，聯乘香港航空，於11月1日至12月17日期間，推出全新旅行主題的Fly-teacation下午茶。
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「好想去旅行！」相信是不少港人的心聲。座落於灣仔碼頭的Pier 1929以此為設計概念，聯乘香港航空，於11月1日至12月17日期間，推出全新旅行主題的Fly-teacation下午茶。
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【TOPick 休閒消費】餐廳聯乘香港航空推Fly-teacation下午茶 有機會贏大阪北海道來回機票
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