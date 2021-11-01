【專訪】何詩蓓啟蒙教練寄語家長 勿盲目催谷子女求成績

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Harry Wright International南華會泳隊教練崔瑋俊自03年擔任游水教練，至今已步入第18個年頭，他自評與學生關係亦師亦友，亦感恩獲學生信任，「只要你勤力，我一定更加勤力去教你。」他形容與學生的關係不是傳統師徒，更像是合作夥伴，「學生出外比賽，賽前會打漫遊、Whatsapp問我應該要點做，賽後又會主動講游成點，好開心佢哋咁信我。」