【ET財智Talk】中資股估值吸引可吸納？ 普徠仕梁慧君教你從監管環境中尋寶

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今年第四季，環球市場有多個不明朗因素，包括退市、通脹、供應鏈中斷等。中資股今年以來持續受監管問題困擾，明年會否有好轉的迹象？《ET財智Talk》請來普徠仕大中華分銷業務總監梁慧君，為大家深入分析中資股面對監管、經濟不明朗下如何配置。