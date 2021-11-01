今年第四季，環球市場有多個不明朗因素，包括退市、通脹、供應鏈中斷等。中資股今年以來持續受監管問題困擾，明年會否有好轉的迹象？《ET財智Talk》請來普徠仕大中華分銷業務總監梁慧君，為大家深入分析中資股面對監管、經濟不明朗下如何配置。
×
直播中
今年第四季，環球市場有多個不明朗因素，包括退市、通脹、供應鏈中斷等。中資股今年以來持續受監管問題困擾，明年會否有好轉的迹象？《ET財智Talk》請來普徠仕大中華分銷業務總監梁慧君，為大家深入分析中資股面對監管、經濟不明朗下如何配置。
直播
今日 19:50
×
【ET財智Talk】中資股估值吸引可吸納？ 普徠仕梁慧君教你從監管環境中尋寶
26:01
19:50 2021/10/25
26:20
19:50 2021/10/18
27:14
19:50 2021/10/11
29:13
19:55 2021/10/04
27:29
20:00 2021/09/27
6:47
20:00 2021/09/25
5:12
20:00 2021/09/24
3:31
20:00 2021/09/23
4:20
20:00 2021/09/22
4:57
20:00 2021/09/21
29:08
20:00 2021/09/20
2:43
20:00 2021/09/18
3:40
20:00 2021/09/17
3:10
20:00 2021/09/16
3:21
20:00 2021/09/14
22:03
20:00 2021/09/13
5:51
20:00 2021/09/11
5:24
20:00 2021/09/10
5:41
20:00 2021/09/09