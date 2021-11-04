瑞銀集團特約：ESG表現反映財務表現　尋找高增長投資機遇

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隨着ESG（環境、社會和企業管治）進入全球金融市場的主流，投資者對ESG及可持續投資熱情有增無減。截至上半年，全球ESG基金的資產規模已達到2.2萬億美元。在各國積極實現碳中和的承諾、氣候風險日益受到關注的情況下，投資者應如何把握ESG相關的投資機會？瑞銀集團特約：《ET財智Talk》請來瑞銀財富管理投資總監辦公室可持續及影響力投資策略師蔡煒琳，為大家詳細分析ESG投資機遇。