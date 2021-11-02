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【美酒佳餚巡禮】迪士尼中菜廳晶荷軒推大師發辦　6款菜式必食椰皇佛跳牆

日本的Omakase為人熟悉，中菜版的「廚師發辦」大家又有否聽過？由香港旅遊發展局主辦的第12屆「香港美酒佳餚巡禮」本月正式開鑼，迪士尼中菜廳晶荷軒參與了其中的「大師發辦」活動，推出六道菜包括指定菜式迷你佛跳牆。TOPick邀請了負責的行政中廚梁樹華師傅，為大家介紹這款必吃菜式。

全文：https://topick.hket.com/article/3096094/

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今日 12:15
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【美酒佳餚巡禮】迪士尼中菜廳晶荷軒推大師發辦　6款菜式必食椰皇佛跳牆

日本的Omakase為人熟悉，中菜版的「廚師發辦」大家又有否聽過？由香港旅遊發展局主辦的第12屆「香港美酒佳餚巡禮」本月正式開鑼，迪士尼中菜廳晶荷軒參與了其中的「大師發辦」活動，推出六道菜包括指定菜式迷你佛跳牆。TOPick邀請了負責的行政中廚梁樹華師傅，為大家介紹這款必吃菜式。

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