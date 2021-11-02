將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【潛力股精選】孫運喜：中航科工（02357）

港股高開低走，收市時跌幅略為收窄。有哪些股份可留意？iMoney主編孫運喜推介中航科工（02357），指其技術現突破，亦見買盤增加。立即點擊可買賣策略。

重溫《ET講股通》足本版：

https://inews.hket.com/article/3096849/

Time code:

00:00 - 港股市況速覽　高開低走二萬五爭持

01:49 - 中資股表現不滯　內房股跑輸

02:04 - 內銀股之中招行 （03968） 表現差

02:28 - 港股反彈乏力　利淡消息浮現

03:10 - 內地疫情有反彈迹象　累內地指數

04:43 - 穆迪稱內房企業違約風險增

05:34 - 聯儲局議息結果惹市場關注

08:33 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.91元買入應否沽貨

13:11 - 觀眾問股：快手 （01024） 可以買入嗎？

15:47 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 8.2元買入應該止蝕嗎？

18:29 - 觀眾問股：新天綠城能源 （00956） 6.2元買入應該走嗎？

20:46 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 應該在什麼價位入市？

24:13 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 前景怎看

27:26 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 48.3元有貨上望空間？

30:22 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 短綫點睇？

32:20 - 港股收市跌幅收窄　後市點睇

32:59 - 個股推介：中航科工 （02357）

潛力股精選
今日 17:45
詳情
×

【潛力股精選】孫運喜：中航科工（02357）

港股高開低走，收市時跌幅略為收窄。有哪些股份可留意？iMoney主編孫運喜推介中航科工（02357），指其技術現突破，亦見買盤增加。立即點擊可買賣策略。

重溫《ET講股通》足本版：

https://inews.hket.com/article/3096849/

Time code:

00:00 - 港股市況速覽　高開低走二萬五爭持

01:49 - 中資股表現不滯　內房股跑輸

02:04 - 內銀股之中招行 （03968） 表現差

02:28 - 港股反彈乏力　利淡消息浮現

03:10 - 內地疫情有反彈迹象　累內地指數

04:43 - 穆迪稱內房企業違約風險增

05:34 - 聯儲局議息結果惹市場關注

08:33 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.91元買入應否沽貨

13:11 - 觀眾問股：快手 （01024） 可以買入嗎？

15:47 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 8.2元買入應該止蝕嗎？

18:29 - 觀眾問股：新天綠城能源 （00956） 6.2元買入應該走嗎？

20:46 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 應該在什麼價位入市？

24:13 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 前景怎看

27:26 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 48.3元有貨上望空間？

30:22 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 短綫點睇？

32:20 - 港股收市跌幅收窄　後市點睇

32:59 - 個股推介：中航科工 （02357）

播放中
2:10
【潛力股精選】孫運喜：中航科工（02357）
潛力股精選
今日 17:45
【潛力股精選】孫運喜：中航科工（02357）
1:10
【潛力股精選】張智威：中國銀行（03988）
潛力股精選
今日 16:55
【潛力股精選】張智威：中國銀行（03988）
2:24
【潛力股精選】李澤銘：比亞迪電子（00285）
潛力股精選
18:40 2021/11/01
【潛力股精選】李澤銘：比亞迪電子（00285）
1:32
【潛力股精選】李偉傑：中國潔能（02809）
潛力股精選
18:45 2021/10/29
【潛力股精選】李偉傑：中國潔能（02809）
2:21
【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）
潛力股精選
17:45 2021/10/27
【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）
3:21
【潛力股精選】孫運喜：中銀香港（02388）
潛力股精選
18:00 2021/10/26
【潛力股精選】孫運喜：中銀香港（02388）
0:58
【潛力股精選】張智威：阿里巴巴（09988）
潛力股精選
14:15 2021/10/26
【潛力股精選】張智威：阿里巴巴（09988）
2:01
【潛力股精選】李澤銘：李寧（02331）
潛力股精選
14:30 2021/10/25
【潛力股精選】李澤銘：李寧（02331）
3:35
【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128）
潛力股精選
18:30 2021/10/22
【潛力股精選】梁耀康：中國聯塑（02128）
1:30
【潛力股精選】李偉傑：安踏體育（02020）
潛力股精選
16:15 2021/10/22
【潛力股精選】李偉傑：安踏體育（02020）
3:25
【潛力股精選】梁耀康：中國移動（00941）
潛力股精選
17:15 2021/10/21
【潛力股精選】梁耀康：中國移動（00941）
2:38
【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341）
潛力股精選
18:23 2021/10/20
【潛力股精選】孫運喜：大家樂 （00341）
0:55
【潛力股精選】伍禮賢：新創建 （00659）
潛力股精選
18:00 2021/10/20
【潛力股精選】伍禮賢：新創建 （00659）
3:54
【潛力股精選】孫運喜：上海實業（00363）
潛力股精選
18:00 2021/10/19
【潛力股精選】孫運喜：上海實業（00363）
0:57
【潛力股精選】李澤銘：中海外（00688）
潛力股精選
14:30 2021/10/19
【潛力股精選】李澤銘：中海外（00688）
2:25
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）
潛力股精選
17:45 2021/10/18
【潛力股精選】李澤銘：中國東方教育 （00667）
1:16
【潛力股精選】李偉傑：港交所（00388）
潛力股精選
16:15 2021/10/15
【潛力股精選】李偉傑：港交所（00388）
3:10
【潛力股精選】孫運喜：中海物業 （02669）
潛力股精選
18:15 2021/10/12
【潛力股精選】孫運喜：中海物業 （02669）
1:06
【潛力股精選】張智威：光大環境（00257）
潛力股精選
17:15 2021/10/12
【潛力股精選】張智威：光大環境（00257）
2:39
【潛力股精選】李澤銘：中國電力（02380）
潛力股精選
16:00 2021/10/11
【潛力股精選】李澤銘：中國電力（02380）