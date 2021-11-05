【地區‧人‧情】全新科技品牌Oodles 由度尺、設計到傢俬一條龍服務

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近年一些小型單位廣受大眾歡迎，然而小型單位在設計及傢俬擺設上需要花更多的心思。全新科技品牌Oodles 便利用科技技術，讓用家真實地預視未來單位在擺放傢俬後的效果，同時可透過應用程式去更換不同傢俬組合。加上最近大受歡迎的變形傢俬，以善用家居每個空間，享受全新的家居設計體驗。