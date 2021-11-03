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【ET財經早點1分鐘】美股議息前再創新高 中概股卻全綫跌

美股議息結果公布前夕，三大指數繼續創收市新高。

道指首次高企36000點水平收市，高盛升超過7美元，創上市新高，成為升市功臣。

另外，收入倍增的租車公司安飛士，股價急升1倍。

Tesla跌3% 馬斯克否認10萬輛電動車合約

Tesla股價回吐3%。行政總裁馬斯克在Twitter發文指，未與租車公司赫茲簽訂10萬輛電動車的合約，亦不會有折扣優惠，令Tesla股價一度跌5%。

而赫茲表示，已經陸續收到交付的Tesla電動車。

赫茲於美股OTC市場的股價，一度急升34%，但及至收市僅升近3%。

中概股全綫跌 夜期跌55點

外資好友的攻勢僅維持一日，中概股幾乎全綫急跌。

阿里巴巴 （09988） 美股及騰訊 （00700） ADR均較港收市價低2%。恒指夜期跌55點，失守25000關。

雙11起動 市監局強調五加強、十不得

雙11消費節起動，浙江市監局召開平台企業行政指導會要求平台企業「五加強、十不得」。

「五加強」即：加強規則公示、加強商品品控、加強價格監督、加強平台治理、加強售後保障。

「十不得」即：不得實施二選一，不得進行商業破壞， 不得做引人誤解的虛假宣傳，不得進行刷單價虛假宣傳，不得隨意冒充質量次高的假冒偽劣商品，不得進行價格優惠，不得實施大數據殺毒，不得設置霸權，不得擅自售賣， 不得已消費者個人信息。

ET財經早點1分鐘
今日 07:01
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另外，收入倍增的租車公司安飛士，股價急升1倍。

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而赫茲表示，已經陸續收到交付的Tesla電動車。

赫茲於美股OTC市場的股價，一度急升34%，但及至收市僅升近3%。

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阿里巴巴 （09988） 美股及騰訊 （00700） ADR均較港收市價低2%。恒指夜期跌55點，失守25000關。

雙11起動 市監局強調五加強、十不得

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「五加強」即：加強規則公示、加強商品品控、加強價格監督、加強平台治理、加強售後保障。

「十不得」即：不得實施二選一，不得進行商業破壞， 不得做引人誤解的虛假宣傳，不得進行刷單價虛假宣傳，不得隨意冒充質量次高的假冒偽劣商品，不得進行價格優惠，不得實施大數據殺毒，不得設置霸權，不得擅自售賣， 不得已消費者個人信息。

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