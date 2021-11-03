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【ET開市直擊】港股再失50天綫 電動車概念股炒完未？

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00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：29 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：28 - 亞太股市早段市況速報
03：57 - 美國聯儲局明議息「收水」　解讀美股仍連續3日創新高
05：38 - 美股強勢主因：業績勝預期、十年期國債短暫回落
07：21 - Tesla股價回吐是吸納時機？解讀Elon Musk引《七步詩》
12：00 - 電動車市場及Tesla前景分析
12：26 - 觀眾問股：Tesla（TSLA）下一站上望定回調？
14：49 - 分析汽車美股Lucid（LCID）曝升　　
19：17 - Lucid（LCID）可等月中業績？
21：24 - 汽車股點揀？較建議龍頭Tesla（TSLA）、比亞迪 （01211）
22：54 - 港股上日市況速覽+北水盤路
24：00 - 港股後市受內房拖累
25：22 - 恒指形勢分析　未會跌穿前一個低位
28：04 - 內房資金鏈問題何時才可解決？
30：24 - 內房股會進一步轉差？
33：33 - 由債券價格評估邊隻內房股較安全
36：14 - 投資者如何了解內房債價？
37：38 - 恒指早段市況速覽
37：58 - ET個股推介 - 金風科技 （02208）
39：17 - 觀眾問股：富途（FUTU）可再升？
43：03 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 153買入應沽定持有？
48：00 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.91元買入可持貨？止蝕價位？
51：50 - 觀眾問股：快手 （01024） 甚麼價位買入？
55：39 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 6.2元買入應先獲利？
57：26 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 8.2元買入應止蝕？
59：02 - 觀眾問股：廣汽集團 （02238） 7.1元買入現價應沽？
1：01：56 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 62元買入應止蝕定持貨？
1：04：29 - 觀眾問股：雅生活服務 （03319） 27.6撈貨可如何部署？比較碧桂園服務 （06098）
1：07：22 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 現價可買入？
1：09：23 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 可重上15元？
1：12：40 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 119元買入可持貨？止蝕價位？
1：14：47 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 轉弱？可趁低吸納？
1：16：48 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 38元有貨　前景點睇？
1：20：01 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元有貨　前景點睇？
1：21：57 - 觀眾問股：Avis（CAR）182元有貨應長揸？升勢可長期維持？
1：24：45 - 觀眾問股：中海外 （00688） 、華潤罝地 （01109） 是內房最後生還者？現價可買入？
1：29：26 - 波司登 （03998） 可重上6.4元？
1：31：32 - 恒指早段市況速覽
1：32：28 - 財經日誌提提你

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