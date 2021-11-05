中國市場估值吸引　教你從監管中揀潛力中資股

足本睇：https：//video.hket.com/video/3096101

今年以來，中國監管政策密集出台，不少行業如科技、內房及教育等相繼受壓。展望今年第四季及明年第一季，中資股能否有望翻身？哪些行業板塊的股份值得吸納？《ET財智Talk》請來普徠仕大中華分銷業務總監梁慧君，為大家深入分析中資股面對監管、經濟不明朗下如何配置。