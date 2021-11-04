【為愛重生】毒海浮沉30載工傷險死醒覺　好爸爸為妻女搣甩白粉癮重生

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「爸爸，我愛你！」毒海浮沉30多年，出入牢獄11次，但每次出獄第一件事就是「追龍」。直至一次工作意外險死，想起自己「女細老婆嫩」，何偉強終於醒覺，在太太和女兒支持下終戒掉毒癮。如今已14歲的女兒，從不怕被別人知道爸爸的過去，更以成功戒毒的爸爸為傲。

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