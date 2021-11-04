疫情下，網購習慣成為市民生活新常態，HomeSquare作為全香港唯一以傢俬為主題的商場，於11月推出「HomeSquare傢俬家品網購平台」，eshop當中參與商戶達20個，貨品種類逾300種，預料為參與租戶有帶來額外的生意8%生意額增長，亦為HomeSquare帶來雙位數人流增長。
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疫情下，網購習慣成為市民生活新常態，HomeSquare作為全香港唯一以傢俬為主題的商場，於11月推出「HomeSquare傢俬家品網購平台」，eshop當中參與商戶達20個，貨品種類逾300種，預料為參與租戶有帶來額外的生意8%生意額增長，亦為HomeSquare帶來雙位數人流增長。
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HomeSquare推出「傢俬家品網購平台」 新地許嘉雯︰料額外升8%生意 + 雙位數人流增長
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