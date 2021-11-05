婚後由老婆掌管財政大權　KB：自己理財一定「乞食」

理財Star Talk

KB（李健宏）憑整蠱節目《玩爆你個腎》打開知名度，早前更請來鄭中基及Mirror成員Edan上節目，觀看次數多達51萬次。由樂隊鼓手到經營YouTube頻道，近年更進軍電視界當主持，可謂瓣數多多。不過，身兼多門生意老闆的KB，卻直言自己不擅理財，婚後更把財政大權交給老婆掌管。