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新能源股不容忽視　黃耀宗推介2隻美股值得持有

美股科技股是倉位大主軸，而新能源股未來的爆發力更不容忽視。LW A.M.基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）為你推介值得關注的美股新能源股，立即點擊收看／收聽。

 

今日 13:15
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