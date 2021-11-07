【TOPick柴犬追星】阿Dee娟姐嘗盡辣味人生　何啟華擁抱傷心練美娟不向後望

TOPick柴犬追星

由ERROR成員何啟華（Dee）任主持，再配搭一眾「辣妹教練」練美娟、陳海寧、陳嘉倩、鄭伊琪（浩南）、「辣妹助教」林梓程（Fion）、甄茵、康錦媚（Mavis）、張綺娜（Nana）的ViuTV節目《辣王傳》，每集都四出挑戰各式各樣的辣味食物。

阿Dee和娟姐練美娟齊齊接受TOPick專訪，一同回顧「人生最辣」的經歷，並分享如何跨過低潮期。

全文即睇：https://topick.hket.com/article/3084414/

記者：梁樂欣