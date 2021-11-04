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美國聯儲局開始「收水」，正式啟動縮減買債計劃，每月縮減購買150億美元債，撤出去年三月因新型肺炎疫情實施的超寬鬆貨幣政策，預料量寬將於明年6月底完結。
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【ET財經熱點1分鐘】美聯儲局正式收水 料量寬明年中結束
美國聯儲局開始「收水」，正式啟動縮減買債計劃，每月縮減購買150億美元債，撤出去年三月因新型肺炎疫情實施的超寬鬆貨幣政策，預料量寬將於明年6月底完結。
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【ET財經熱點1分鐘】美聯儲局正式收水 料量寬明年中結束
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