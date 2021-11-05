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【發展商專訪】信置：貫徹ESG發展 建構更美好社區

信置（00083）集團聯席董事楊文及營業部集團聯席董事田兆源預計，2022年將延續旺勢，樓市健康、平穩發展

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【發展商專訪】信置：貫徹ESG發展 建構更美好社區 

信置（00083）集團聯席董事楊文及營業部集團聯席董事田兆源預計，2022年將延續旺勢，樓市健康、平穩發展