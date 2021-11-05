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【ET開市直擊】中港通關最快下月中啟動？ 率先捕捉受惠股

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00：00 - 大市今日焦點速覽　
01：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：41 - 亞太股市早段市況速報
03：16 - 港股上日市況速覽+北水盤路
04：20 - 港股後市走勢分析　10月低位已見底
06：21 - 下周騰訊 （00700） 季績未必炒起
07：11 - 港股未有新資金流入　短期關鍵支持位在哪？　
08：48 - 觀眾問股：英國央行不加息　匯控 （00005） 會大跌？可趁跌短炒？
12：53 - 匯控 （00005） 中長綫股價可上望？
13：48 - 通關概念股可炒？本地相關股中短綫樂觀
16：30 - 通關概念股最看好醫思健康 （02138）
18：36 - 通關概念股要看內地佈局
19：42 - 譚仔國際 （02217） 3.5重貨點部署？
21：50 - 港股開市前市況速報
23：54 - ET個股推介 - 比亞迪 （01211）
24：52 - 觀眾問股：通關如有輸入個案會利好疫苗股？
27：17 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 109元持貨值得長揸？
28：59 - 觀眾問股：快手 （01024） 99.3元追入點部署？前景點睇？
30：46 - 觀眾問股：美團 （03690） 甚麼價位可入貨？
32：47 - 觀眾問股：NVIDIA（NVDA）205元有貨、台積電（TSM）蝕一成點部署？
36：26 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 甚麼價位可入貨？
38：21 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 38元有貨點部署？
40：43 - 觀眾問股：中海外 （00688） 16.5元有貨點部署？
42：46 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元有貨　前景點睇？
44：48 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 41.25元有貨可上望多少？
46：55 - 觀眾問股：李寧 （02331） 89元重貨可持貨？
49：44 - 觀眾問股：有沒有港股可炒「元宇宙」概念？談栢能集團 （01263）
51：27 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 現價可追入？
52：24 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 沽貨價位？
54：31 - 觀眾問股：特朗普概念股Phunware（PHUN）已炒完？
57：50 - 觀眾問股：和記電訊 （00215） 昨日大升原因？
58：47 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 甚麼價位可入？
1：00：38 - 觀眾問股：中國旺旺 （00151） 走勢點睇？
1：01：45 - 恒指早段市況速覽
1：04：31 - 財經日誌提提你

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今日 08:45
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