子女由幼稚園升讀小學，不少家長都會為選校感到煩惱。TOPick邀請了直資「一條龍」浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳博士，為大家分享直資學校與傳統官津學校的教學分別，以及小一面試內容。
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子女由幼稚園升讀小學，不少家長都會為選校感到煩惱。TOPick邀請了直資「一條龍」浸會大學附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳博士，為大家分享直資學校與傳統官津學校的教學分別，以及小一面試內容。
今日 13:25
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TOPick「直資私立及官津學校」升小全攻略 (第一集) ：王錦輝中小學總校長陳偉佳博士
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