【「你」想裝修】屯門珀御296呎閣樓單位 19萬打造空中複式原木簡約風

「你」想裝修

香港寸金尺土，使近年閣樓單位成為一種熱潮。今次帶大家來到屯門珀御，參觀一個296呎的閣樓單位。單位户主是一對年輕夫婦，而放假時喜歡留在家中看電視及收聽音樂。是次是一個二手單位，户主不想清拆原有的發展商廚櫃及廁所等配置，僅用19萬左右便完成改裝整個單位！