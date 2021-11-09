香港寸金尺土，使近年閣樓單位成為一種熱潮。今次帶大家來到屯門珀御，參觀一個296呎的閣樓單位。單位户主是一對年輕夫婦，而放假時喜歡留在家中看電視及收聽音樂。是次是一個二手單位，户主不想清拆原有的發展商廚櫃及廁所等配置，僅用19萬左右便完成改裝整個單位！
×
直播中
香港寸金尺土，使近年閣樓單位成為一種熱潮。今次帶大家來到屯門珀御，參觀一個296呎的閣樓單位。單位户主是一對年輕夫婦，而放假時喜歡留在家中看電視及收聽音樂。是次是一個二手單位，户主不想清拆原有的發展商廚櫃及廁所等配置，僅用19萬左右便完成改裝整個單位！
今日 12:00
×
【「你」想裝修】屯門珀御296呎閣樓單位 19萬打造空中複式原木簡約風
3:10
12:00 2021/10/19
3:01
12:00 2021/10/12
3:34
12:00 2021/09/07
3:13
12:00 2021/08/31
4:49
17:00 2021/08/16
2:46
12:00 2021/08/13
3:20
17:00 2021/08/06
2:46
12:00 2021/07/30
3:45
12:00 2021/07/23
3:26
12:00 2021/07/16
3:53
12:00 2021/07/02