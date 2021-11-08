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【獨家專訪】特首林鄭月娥：舊區重建成私樓供應較快途徑 港府扮演促進者

施政報告的北部都會區，屬長遠房屋供應。特首林鄭月娥接受本報獨家訪問時指，舊區重建將成私樓供應較快的渠道，港府會扮演「促進者」，當有更多供應，希望能遏抑樓價上升速度。

內地近來整頓地產業界，港府又會否就樓市「加辣」？林鄭月娥稱，任內未曾「加辣」，更放寬按揭成數等，並形容香港進入「New Era」（新時代），官商合作推動土地發展。

記者：黃慧日、余敏欽

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今日 07:00
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【獨家專訪】特首林鄭月娥：舊區重建成私樓供應較快途徑 港府扮演促進者

施政報告的北部都會區，屬長遠房屋供應。特首林鄭月娥接受本報獨家訪問時指，舊區重建將成私樓供應較快的渠道，港府會扮演「促進者」，當有更多供應，希望能遏抑樓價上升速度。

內地近來整頓地產業界，港府又會否就樓市「加辣」？林鄭月娥稱，任內未曾「加辣」，更放寬按揭成數等，並形容香港進入「New Era」（新時代），官商合作推動土地發展。

記者：黃慧日、余敏欽

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