將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
TESLA（TSLA.US）會否因創辦人馬斯克（Elon Musk）擬賣股受影響？

全球首富、電動車巨企Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周日（7日）在Twitter發起網路投票，詢問網民自己是否應該出售所持的10%Tesla股份，逾半Twitter網民支持馬斯克賣股。若Elon Musk最終落實出售手持股票，對Tesla股價有幾大影響？「美股專家」馮宏遠（Thomas）推介兩隻，立即點擊收看／收聽：

 

今日 14:00
詳情
×

TESLA（TSLA.US）會否因創辦人馬斯克（Elon Musk）擬賣股受影響？

全球首富、電動車巨企Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周日（7日）在Twitter發起網路投票，詢問網民自己是否應該出售所持的10%Tesla股份，逾半Twitter網民支持馬斯克賣股。若Elon Musk最終落實出售手持股票，對Tesla股價有幾大影響？「美股專家」馮宏遠（Thomas）推介兩隻，立即點擊收看／收聽：

 