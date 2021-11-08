TESLA（TSLA.US）會否因創辦人馬斯克（Elon Musk）擬賣股受影響？

全球首富、電動車巨企Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周日（7日）在Twitter發起網路投票，詢問網民自己是否應該出售所持的10%Tesla股份，逾半Twitter網民支持馬斯克賣股。若Elon Musk最終落實出售手持股票，對Tesla股價有幾大影響？「美股專家」馮宏遠（Thomas）推介兩隻，立即點擊收看／收聽：