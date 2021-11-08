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【ET財智Talk】元宇宙概念股熱炒？　利達黃耀宗教路聚焦3大主題布局美股

美國聯儲局一如市場預期，本月開始縮減買債計劃，每月減少買債150億美元。消息公布後，市場憧憬貨幣政策環境依然寬鬆，標指和納指再破頂。展望美股今年第四季及明年第一季，會否仍會愈升愈有？元宇宙相關概念股中長綫而言是否仍會熱炒？《ET財智Talk》請來利達集團基金經理及首席投資策略師黃耀宗，教大家從3大主題布局美股。

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【ET財智Talk】元宇宙概念股熱炒？　利達黃耀宗教路聚焦3大主題布局美股

美國聯儲局一如市場預期，本月開始縮減買債計劃，每月減少買債150億美元。消息公布後，市場憧憬貨幣政策環境依然寬鬆，標指和納指再破頂。展望美股今年第四季及明年第一季，會否仍會愈升愈有？元宇宙相關概念股中長綫而言是否仍會熱炒？《ET財智Talk》請來利達集團基金經理及首席投資策略師黃耀宗，教大家從3大主題布局美股。

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【ET財智Talk】元宇宙概念股熱炒？　利達黃耀宗教路聚焦3大主題布局美股
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