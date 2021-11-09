【潛力股精選】孫運喜：同仁堂國藥 （03613）

藥股今日普遍跑嬴大市造好，藥明生物 （02269） 反彈逾一成。iMoney主編孫運喜分析技術形勢，認為同仁堂國藥 （03613） 技術線發出利好信號，預計有上升動力，建議投資者可買入，想知部署策略，立即點擊收看／收聽。
重溫《ET講股通》足本版： https：//inews.hket.com/article/3102553
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00：00 - 港股今日市況速覽
01：01 - 藥股、體育股跑嬴大市
03：29 - 示警一：聯儲局指風險資產急升 價格或有崩潰風險
04：53 - 示警二：聯儲局副行長估計明年底可加息
06：31 - 示警三：投資機構貝萊德指若不果斷削減資產價格或現系統性風險
08：00 - 示警四：「股神」巴菲特再次淨賣出20億美元股票
09：04 - 美股高位向下移
10：16 - 觀眾問股：栢能集團 （01263） 甚麼價位可買入？上望目標價？
13：18 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 前景點睇？
16：24 - 觀眾問股：中廣核能源 （01811） 6.6買入止蝕位多少？
18：02 - 觀眾問股：晶門半導體 （02878） 0.78元應繼續持貨？
20：54 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 3.92元有貨現價可溝貨？
23：08 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 現價可追入？
26：08 - 觀眾問股：中國旺旺 （00151） 到買入時機未？
28：37 - 港股收市市況速報
31：10 - 股票推介：同仁堂國藥 （03613）