比特幣以太幣齊創新高　區塊鏈ETF BKCH值得買？

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近年區塊鏈概念大熱，加密貨幣比特幣及以太幣更屢創新高，比特幣期貨ETF更獲批上市。除了比特幣期貨ETF外，區塊鏈ETF（美：BKCH）有何優勢及潛力？《ET財智Talk》請來利達集團基金經理及首席投資策略師黃耀宗，為你講解，並教大家從3大主題布局美股。