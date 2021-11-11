咖啡是不少上班一族的必需品，總部位於新加坡的Flash Coffee今年9月正式進軍香港。品牌計劃大舉擴充，更準備於本月開設銅鑼灣旗艦店。 Flash Coffee香港董事總經理曹哲瑋表示， 善用科技可多方面改善營運，包括掌握客人偏好、改善庫存管理等，並以數據調整營運模式。
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咖啡是不少上班一族的必需品，總部位於新加坡的Flash Coffee今年9月正式進軍香港。品牌計劃大舉擴充，更準備於本月開設銅鑼灣旗艦店。 Flash Coffee香港董事總經理曹哲瑋表示， 善用科技可多方面改善營運，包括掌握客人偏好、改善庫存管理等，並以數據調整營運模式。
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【ET贏商有計】咖啡初創大舉擴充 填補本港市場缺口
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